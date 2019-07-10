شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يهاجم الحكومة: عليها ألا تستخف بالمجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على الحكومة، بسبب إرسال قانون التأمينات والمعاشات متأخرا إلى المجلس وإصرار الحكومة على إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد.

وقال خلال الجلسة العامة الأربعاء: «مشروع القانون مواده كثيرة جدا ولم تتم مراجعته من مجلس الدولة، وإذا وافقنا عليه وأرسلناه إليه سينتظر التصويت في أكتوبر المقبل للموافقة النهائية لأن دور الانعقاد انتهى رسميا في 30 يونيو الماضى والحكومة أرسلت المشروع بعد هذا التاريخ». وأضاف أن الحكمة من الإجازة البرلمانية وفقا لقواعد البرلمان الدولى أن يعطي النواب أنفسهم راحة حتى لا يخرج تشريع بعوار نتيجة للإرهاق».

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وتابع: «على الحكومة أن تراعى مسألة الوقت، ويبدو أن عدم تفعيل المجلس لأدواته الرقابية على الحكومة جعلها تتصور أن المجلس سلس وهذا استخفاف، خاصة أنها تدفع بمشروعات قوانين مهمة وكبيرة في دور انعقاد انتهى دستوريا الشهر الماضى، واعتقد جازما أن الوزراء لم يطلعوا على الدستور واللائحة لأنهم على مدار 3 سنوات يكررون نفس الأمر ويرسلون القوانين متأخرة، وأعتقد أننى سأفعل أدوات الرقابة ولن يستمر الأمر بهذه الصورة».

وقال إن هذا القانون كان في حاجة إلى فسحة من الوقت، ففى كل مجالس العالم توجد أجندة تشريعية يتم التوافق عليه بين الحكومة والبرلمان لدور الانعقاد الكامل وليس إرساله بهذه الطريقة المتبعة من الحكومة وأضاف: «طريقة الحكومة في إرسال التشريعات عامله زي الموظف اللي بيمضي رئيسه على البوستة وهو بيركب العربية وميعرفش هو مضى على إيه».

و تابع: «هذا القانون متعلق بمصائر الناس ولا يجوز العجلة فيه إطلاقا والعجلة من الممكن أن تحول إنقاذ الحقوق لاغتيالها»، مؤكدًا على أن الحكومة عليها أن تدرك أنها حكومة لدولة قديمة صاحبة مجلس عريق وعليها أن تحترم قائلا: «لو الحكومة مفكرة أننا مدينها كارت على بياض تصور خاطئ وعليها أن تعيد حسابتها بالاتفاق مع مجلس النواب».