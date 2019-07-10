شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المتعاملين مع الطبيب المزيف: تعاملت معه بسبب مرض والدتي.. وشعبيته في كفر الشيخ كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد على، أحد المتعاملين مع الطبيب المزيف في كفر الشيخ، إنه تعامل مع هذا الطبيب المزيف بعد مرض والدته، وشعبيته كبيرة في كفر الشيخ، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN».

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وأضاف «علي»، أن والدته كانت تعاني من العصب السابع، وأنه يعمل في الإمارات، فعاد سريعًا إلى بلدته في كفر الشيخ من أجل علاج والدته، وذهبوا إلى هذا الطبيب كونه مشهور ولافتاته تغرق المحافظة، مستطردًا :«كنت قلقان على الحاجة، فقولنا نروح للي قدامنا ده، ومكنش فيه وقت ولا جه في دماغنا نتأكد من أنه دكتور».

وأشار إلى أن الطبيب المزيف ذات اسلوب متكبر، كما أن حديثة غير منطقي ومتناقض، حيث إن الطبيب قال لوالدته أن حالتها تحتاج إلى راحة نفسية وأعطاها الكثير من الأدوية، كما أوهمها أنها مصابة بمرض السكر، فزاد من مرضها، موضحًا أنه عنفه بعد الكشف على والدته بسبب قوله عن مرض السكر أمامها.

وواصل :«والدتي خدت العلاج اللي الدكتور كتبه لمدة 3 أيام، وبعدها روحنا لطبيب تاني مشهور بقى لحق الحالة وقالها مفيش سكر، ولو كنتي كملتي على العلاج اللي معاكي كنتي موتي».