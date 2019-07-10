شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد تسكين أهالي «روضة السيدة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، مشروع روضة السيدة لمتابعة أعمال تسكين الأسر المستحقة والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر، في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وتحديدا بالقاهرة بنهاية العام الجاري.

ودار حديث بين المحافظ والمواطنين، حيث أعربوا عن سعادتهم بحجم الإنجاز والوحدات الموجودة في روضة السيدة، مؤكدين أن روضة السيدة «تل العقارب سابقا»، لا تقل أهمية وجمالًا عن أي كمبوند.

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محافظ القاهرة يتفقد تسكين أهالي «روضة السيدة»

وقدموا الشكر للدولة والرئيس السيسى على اهتمامه بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة ومسكن لائق بالمواطنين، وخير مثال على ذلك روضة السيدة التي تم بناؤها على أحدث الطرز المعمارية والإسلامية.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تم تسكين عدد كبير من الأسر المستحقة داخل روضة السيدة وجار استكمال التسكين خلال الشهر الجارى، مؤكدا أن الوحدات تم فرشها وتجهيزها بالكامل من أساس وأجهزة كهربائية، في ظل اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ القاهرة يتفقد تسكين أهالي «روضة السيدة»

وشدد المحافظ على رئيس حى السيدة زينب التركيز على أعمال النظافة وعدم السماح بأي تراكمات للمخلفات في المنطقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة .

ودعا المحافظ إلى أهمية الحفاظ على المظهر الحضارى لروضة السيدة وإجراء متابعة يومية من قبل الحي، وتنظيم حملات توعية مستمرة ومنع أي إشغالات في محيط الموقع والالتزام بأماكن انتظار السيارات والحفاظ على النظام.