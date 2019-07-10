شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الليلة الختامية لمولد «المرسي أبو العباس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل مديرية الأوقاف في الإسكندرية والطرق الصوفية الرئيسية الأربع بالليلة الختامية لمولد المرسي أبوالعباس بالإسكندرية مساء الخميس بمشاركة عدد كبير من القيادات الصوفية، على رأسهم الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

ويحيي الحفل مجموعة من المنشدين، على رأسهم الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، وفرقة الإخوة أبوشعر السورية.

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وقال الشيخ حسين عبدالبصير، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية نفذت خطة دعوية سبقت الاحتفال بمولد العارف بالله قطب الأسكندرية أبوالعباس المرسي تلميذ العارف بالله أبي الحسن الشاذلي ومعلم وأستاذ ياقوت العرشي وبجواره صاحب البردة الإمام البوصيري ومعهم نصر الدين في ميدان الإسكندرية العامر بأولياء الله الصالحين، حيث تم تنظيم 6 أمسيات دينية وجلسة خاصة بمناقشة نهج البردة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف مدير عام الدعوة أن الميدان الذي يجرى فيه الاحتفالية يضم أيضا أربعة عشر شيخا، وكذلك يوجد به أبوالفتح الواسطي خال العارف بالله إبراهيم الدسوقي وكذلك والدة القطب إبراهيم الدسوقي رقية وخادمه أبوالبركات وفي نفس البقعة توجد عمة إبراهيم الدسوقي مندرة وكذلك يوجد بمسجد أبي العباس أولاده وابنته وبعض الأولياء.

وقال الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية إن الاحتفال بالليلة الختامية للمولد تبدأ فعالياته عقب صلاة المغرب مساء اليوم الخميس بميدان المساجد بمشاركة 4 طرق صوفية رئيسية هي الطرق الرفاعية والبرهامية والأحمدية والشاذلية يتخلل الاحتفال كلمات من المريدين ومدائح نوبية يلقيها مجموعة من المنشدين الذين يحيون الحفل، على رأسهم الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، وفرقة الإخوة أبوشعر السورية.

وأوضح «صفوت»– في تصريحات لـ«المصرى اليوم»– أن الاحتفال هذا العام لن تكون فيه مسيرة للطرق الصوفية، نظرا لعدم موافقة الجهات الأمنية على تنظيمها للظروف التي تمر بها البلاد فتم إلغاء المسيرة من فعاليات الاحتفالية، لافتا أنه من المقرر حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية واللواء محمد الشريف، مدير الأمن والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية وعدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والشعبية والدينية والمريدين.