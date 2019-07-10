شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الصيف أفضل من العام الماضى والسبت المقبل ستنكسر موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس فصل الصيف هذا العام أفضل من العام السابق، موضحاً أن الصيف الماضى شهد شهران متواصلاً كانت خلالهما درجات الحرارة مرتفعة جداً ولكن هذا العام الطقس مختلف ويوجد به أيام لطيفة.

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وتابع:"أرتفاع تدريجى فى درجات الحرارة منذ أمس الثلاثاء وتستمر ذلك إلى يوم الجمعة المقبلة، وتنكسر هذه الموجة يوم السبت بداية الأسبوع المقبل، وتابع:"نسب الرطوبة ستنخفض 5% يوم السبت المقبل عن الأيام الثلاثة السابقة عنه".

وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مانشيت"، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة "on e"، أنه يجب على المواطنين الابتعاد عن اشعة الشمس، وعلى المصطفين عدم نزول البحر من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الرابعة عصراً.