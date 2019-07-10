شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الانتهاء من تطوير الشبكات بنسبة 100% بحلول العام المقبل ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، موضحًا أن الوزير استعرض خلال الاجتماع جهود التطوير وتحسين خدمات.

وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إنه بحلول مطلع العام المقبل سيتم تطوير شبكات الكهرباء بنسبة 100%.

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وأشار إلى أن الاحتياطى الحالى يكفى الاحتياجات الحالية والمستقبلية بنسبة 25%، موضحًا: "لدينا وفر من الكهرباء بنسبة 25%، وهذا الأمر يساهم فى خدمة المشروعات التنموية وعملية الاستقرار، ورسالة طمأنة للمستثمرين فى مصر".

وأشار إلى أنه فى الماضى كان يتم انفاق مليار جنيه سنويا على تطوير شبكات التوزيع، ولكن خلال العامين الماضين تم انفاق 22 مليار جنيه على تطوير شبكات التوزيع، مضيفًا: "طورنا 75% من شبكات الكهرباء، ومع بداية العام المقبل سيتم تطوير وتدعيم وإحلال وتجديد جميع الشبكات بنسبة 100%".