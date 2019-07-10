شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لا زيادة فى أسعار السلع الأساسية.. المخزون يكفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين حول أسعار السلع الأساسية وخاصة بعد زيادة أسعار البنزين، مؤكدًا أن أسعار السلع الأساسية لن تشهد آى زيادات.

وأشار"سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إلى أن وزير التموين، أكد أن أسعار السلع الأساسية لن تشهد آى زيادة بعد تحريك أسعار البنزين، حيث يوجد مخزون كافى من السلع الاستراتيجية تم بنائه على مدار أشهر لأول مرة فى تاريخ مصر بهذا الحجم.

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وذكر أن مخزون بعض السلع الاستراتيجية يكفى لأكثر من 6 أشهر، وهذا ضمان يؤكد أن الأسعار ستكون فى المتناول الفترة المقبلة، وخاصة مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفى سياق آخر، قال إن الحكومة وافقت على تعديلات قانون المرور بعدم نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها.