شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" توضح الشروط الستة للتصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء،وتابع:"القانون حدد 6 حالات يجوز التصالح فيها أو تقنين الأوضاع ومن بينها مخالفات الارتفاعات والتقسيم المعماري"،لافتاً إلى أن قيمة المخالفة خلال 3 سنوات، على 4 أقساط ربع سنوية، حيث يحصل المواطن على قرار التصالح بعد تسديد مبلغ الغرامة بالكامل.

وأضاف " خطاب" خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن أنه سيتم إطلاق مواقع إلكترونية، لتلقى مطالب الصالح وتقنين الأوضاع، فضلا عن تشكيل لجان فنية، لتقييم المبانى المخالفة، عبر قائمة شروط محددة.

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وأكد "خطاب"، أن طلاء واجهات المباني، من ضمن شروط التصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن القانون يتيح تقديم تظلم، حال رفض التصالح.