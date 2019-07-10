شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفع جلسته العامة..وعبد العال يدعو إلى الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة على 5 مشروعات قوانين، وعلي رأسهم مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة في مجموعه وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر غدأً الخميس.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أعضاء البرلمان بضرورة الحضور إلى البرلمان غداً لمناقشة تجديد حالة الطوارىء الأمر الذى يتطلب أغلبية الثلثين، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين.

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كما طالب عبد العال، من النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر (ائتلاف الأغلبية البرلمانية)، بحرص النواب علي الحضور خلال الجلسة المزمع عقدها غداً، قائلاً: "أنا عارف ليا رصد كتير عندك، بكرة لازم تتوفر أغلبية الثلثين.. مش رصيد فى البنك، لكن رصيد من الحب".

جدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إنه سيرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، مضيفًا أنه سوف يطلب من مجلس الدولة عقد جلسة مسائية لمناقشة مشروع القانون، والانتهاء منه.

وأكد عبد العال أنه ستتم الموافقة النهائية على مشروع القانون غدًا، موضحًا أن جلسة الغد هى الجلسة النهائية لدور الانعقاد الحالى.