شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع إتفاقية إنشاء 8 مشروعات بقطاع التموين بتكلفة 23 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة التموين وعدد من أصحاب السلاسل التجارية لإنشاء 8 مشروعات بقطاع التموين بتكلفة 23 مليار جنيه.

وأكدت وزارة التموين فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أنه تم وضع استراتيجية لتطوير التجارة الداخلية بالتعاون مع إتحاد الغرف التجارية وتم إعتمادها من رئيس الجمهورية ، وسيتم تطوير 6 مناطق تتعلق بالتجارة الداخلية، موضحة سيتم عمل سوق جملة للمنتجات النسيجية ضمن خطة تطوير التجارة الداخلية .

وأوضحت الوزارة أن المشروعات التى تم التوقيع عليها تتضمن 8 مشروعات بتكلفة 23 مليار جنيه فى مناطق تتنوع بين مناطق لوجستية وسلاسل تجارية ومراكز تجارية وسوق نصف جملة ومدرسة موضة فرنسية.