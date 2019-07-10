رئيس النقل العام يتابع نقل جماهير السنغال وبنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن السيارات الخاصة بالهيئة تتابع مساء اليوم نقل الجماهير خارج إستاد الدفاع الجوي قبل نهاية مباراة السنغال وبنين تمهيدا لنقلهم إلى الميادين الرئيسية.

وأضاف علي، لمصراوي، اليوم السبت، أن الاتوبيسات الخاصة بالهيئة تنتظر امام بوابات الاستاد بعد انتهاء مباراة مصر وجنوب افريقيا لنقل الجماهير الى الميادين والمحطات الرئسية.

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وأكد رئيس هيئة النقل العام، أنه يتتبع بشكل شخصي عملية توصيل الجماهير بعد انتهاء المباراة.

وخصصت هيئة النقل العام بالقاهرة ما يقرب من ٤٠٠ أتوبيس لخدمة جماهير بطولة كأس الأمم الافريقية من كافة الميادين بالعاصمة الي اماكن مباريات البطولة.

وتأهلت السنغال إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم عقب فوزها على منتخب بنين بهدف نظيف.