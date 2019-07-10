ضبط المتهم بإطلاق النار على عاطل بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"إنت اللي عملت سرقة أكتوبر" بهذه الكلمات اتهم مسجل خطر آخر بالتورط في حادث سرقة، مما أثار حفيظة الثاني فأخرج سلاحا ناريا من طيات ملابسه وسدد فوهته ناحية الأول مما أسفر عن إصابته بطلقة.

البداية تعود إلى تلقي العقيد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول "كامل.ح" مصابا بطلقة بالجسم، وحالته خطرة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين المصاب ومسجل خطر يدعى "عبد الرحمن.ع"، إذ عاتب الأول العنصر الإجرامي بالتورط في حادث سرقة بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

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تطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق على إثرها المتهم طلقة من فرد خرطوش "دخلت من تحت القلب وخرجت من الظهر"، فر بعدها هاربا.

صباح الأربعاء تمكن النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر معاونا مباحث الحوامدية من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المُعدة له، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.