مصابان و15 متهما في مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شقيقان في مشاجرة وقعت بين عائلتين بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقى العقيد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارا من شرطة النجدة بشوب مشاجرة بين طرفين بقرية منى الأمير.

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تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الجنوب والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، أكدت نشبو مشادة كلامية بين عائلتين تطورت إلى مشاجرة، استعان كل منهما بأنصاره، مما أسفر عن إصابة شقيقين اثنين نقلا إلى المستشفى.

وتمكن النقيبان عبد العزيز فرحات وفاروق عبد القادر معاونا مباحث الحوامدية من السيطرة على الموقف وضبط 15 من الطرفين، وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.