حبس المتهم بقتل مسجل خطر وابنته في حلوان 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ- محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بقتل مسجل خطر وابنته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم من القبض على المتهم بقتل مسجل خطر وطفلته داخل شقتهما في منطقة المثلث بحلوان.

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وكان المقدم هاني أبو علم رئس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا يفيد باشتعال النيران بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المثلث في حلوان، وبالفحص عثرت قوات الأمن على جثتي رجل وطفلته، ملك، 10 سنوات، محروقتين داخل شقتهما، بعد توثيقهما بالحبال.

وأكد مصدر أمني -فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، أن التحريات كانت تشير إلى تورط أحد جيران المجني عليه في ارتكاب الواقعة، انتقامًا من الضحية.

وضُبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وإشعال النيران في الشقة، لمحو أي أدلة حول ارتكاب الجريمة.