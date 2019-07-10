نشرة الحوادث المسائية.. جثتان لمسجل خطر وابنته في حلوان ومقتل مُحفظة قرآن بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مقتل محفظة قرآن بسبب 20 جنيها

72 ساعة من أعمال البحث والتحري لضباط مباحث إمبابة كشفت قضية "الجريمة اللغز"، وتمكن رجال الشرطة من فك طلاسم واقعة مقتل محفظة قرآن داخل شقتها، وتبين أن الجاني مسجل خطر، وارتكب جريمته بدافع السرقة.

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مقتل مسجل خطر وطفلته بحلوان

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة حول العثور على جثتي رجل وطفلته محروقتين داخل شقتهما بمنطقة المثلث بحلوان.

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سيارة فاكهة تتسبب في تصادم 6 سيارات على الدائري

شهد الطريق الدائري، حالة من التكدس المروري؛ إثر اصطدام سيارة نقل تحمل فاكهة مع 6 سيارات أخرى، ما أدى إلى توقف الاتجاه القادم من مناطق الهرم وفيصل، وتم الدفع برجال المرور لرفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية الى طبيعتها.

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11 مصابا في انقلاب ميكروباص بالعياط

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

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ضبط 95 قضية غش وتسريب امتحانات وابتزاز مادي عبر الإنترنت خلال أسبوع

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط 95 قضية "ابتزاز مادي، نصب على المواطنين.

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ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية لاستقطاب وتهريب الشباب للخارج بطرق غير شرعية

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المنظمة لاستقطاب، وتهريب الشباب للخارج بطرق غير شرعية.

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28 يوليو.. محاكمة مخترقو البريد الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح بدري عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 28 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة العصابة الدولية، المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية، والخاصة، والقيام بعمليات غسيل أموال، أمام الدائرة 31 شمال القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري.

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إحالة عاملين بمستشفى بلبيس للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة 10 متهمين من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي للمحاكمة العاجلة.

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3 أغسطس.. أول جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى "الأمن الوطني"

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح بدري عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 3 أغسطس المقبل، أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى الكومي، لنظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الوطني.

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