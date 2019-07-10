"جريمة على الفطار".. تفاصيل جديدة في سرقة جواهرجي بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في حادث سرقة حقيبة بداخلها 6.600 كجم ذهب من سيارة جواهرجي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

جهود البحث توصلت إلى أن الضحية "صبحي" جواهرجي مقيم بالإسكندرية، حضر إلى القاهرة في شهر رمضان لشراء بعض المشغولات الذهبية من أحد الباعة بمنطقة الصاغة بوسط العاصمة.

أنهى الجواهرجي مهمته بنجاح، واستقل سيارته الملاكي في طريق العودة إلى مسقط رأسه قبل غروب الشمس، ومن ثم تناول الإفطار مع أسرته إلا أن حالة من الزحام المروري حالت دون ذلك.

اضطر الرجل الأربعيني للتوقف بكافيتريا "استراحة" بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتناول وجبة الإفطار، تاركا الحقيبة التي تحوي الذهب بالسيارة، وفوجئ لدى خروجه بكسر الزجاج وسرقتها، فأبلغ شرطة النجدة وحرر محضرا بقسم شرطة كرداسة.

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فريق بحث رفيع المستوى تم تشكيله بقيادة اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر وبمشاركة العقيد طه فوده مفتش مباحث شمال أكتوبر والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة عمل على مدار شهر ونصف.

معلومات سرية وردت إلى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة بأن شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة متعلقات السيارات بأسلوب كسر الزجاج، فتم تكثيف التحريات للوقوف على نشاطهما، وتبين ترددهما في وقت سابق على منطقة الصاغة لبيع كمية من الذهب.

جهود البحث توصلت إلى اختباء المتهمين في محافظة الإسكندرية، فتم إيفاد مأمورية بقيادة النقيب محمود ماهر والنقيب أحمد حسانين معاونا مباحث كرداسة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وأمكن ضبطهما وأرشدا عن المسروقات.

أعاد رجال المباحث نصف كيلو ذهب باعا المتهمان إلى أحد عملائهما سيئ النية بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.