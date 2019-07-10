المتهم بقتل مسجل خطر وطفلته: "ماكنتش ناوى اقتل بنته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قال المتهم بقتل مسجل خطر ونجلته، إنه لجأ لإنهاء حياة الطفلة بعد أن شاهدته يوثق والدها بالحبال؛ خوفًا من افتضاح أمره "ماكنتش ناوي اقتلها.. بس خوفت تفضحني".

وأضاف المتهم في اعترافاته، أمام رجال المباحث، اليوم الأربعاء، أنه شك بوجود علاقة مشبوهة بين زوجته والمجني عليه، لذلك قرر التخلص منه، وتسلل إلى شقته وأوثقه بالحبال، رفقة نجلته بعدما شاهدته، وأشعل النيران في جثتهما، ومن بعدها الشقة، لإخفاء معالم الجريمة.

وعثرت قوات الأمن على جثتي رجل وطفلته، ملك، 10 سنوات، محروقتين داخل شقتهما، بعد توثيقهما بالحبال.

وتمكن ضباط قسم شرطة حلوان، من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.