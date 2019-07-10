مصرع شخصين وتوقف حركة المرور بالظاهر عقب حادث تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
توقفت حركة سير السيارات بطريق بمنطقة الظاهر بالقاهرة جراء وقوع تصادم بين سيارة نقل ودارجة بخارية أسفر عن مصرع شخصين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في الظاهر، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
دفعت الإدارة العامة للمرور بونش مروري لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى.
جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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