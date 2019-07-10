إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء.
تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالقرب من منزل طريق حازم حسن.
انتقلت قيادات القطاع الميدانية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارتين بسبب السرعة الزائدة ومن ثم اصطدامها تباعا بسيارتين اثنين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
وجه اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة بسرعة رفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.
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