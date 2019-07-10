"استراحة مشؤومة".. تفاصيل سرقة "6 كيلو ذهب" من جواهرجي بـ "صحراوي الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مرور شهر ونصف الشهر على حادث سرقة حقيبة بداخلها كمية من الذهب من سيارة جواهرجي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، توصلت مباحث الجيزة إلى ملابسات القضية وألقت القبض على المتهمين، وأعادت جزءا من المسروقات.

البداية تعود إلى شهر رمضان المبارك، توقف "صبحي" صاحب محل مصوغات ذهبية مقيم بالإسكندرية، لأخذ قسط من الراحة، وتناول بعض الأطعمة في كافيتريا على الطريق المُشار إليه، تاركا حقيبة بداخلها كمية من الذهب ومبلغ مالي بالسيارة.

ولدى خروج الجواهرجي من الاستراحة، فوجئ باختفاء الحقيبة ووجود كسر في زجاج السيارة، فتوجه إلى قسم شرطة كرداسة لتحرير محضر بالواقعة.

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شكل اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبوالخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وبمشاركة العقيد طه فوده والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر.

جهود البحث والتحري للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا مكونا من شقيقين وراء ارتكاب الواقعة، وتم تحديد مكان اختبائهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية ضمت النقيب محمود ماهر والنقيب أحمد حسانين معاوني مباحث كرداسة، مكان اختباء المتهمين وأمكن ضبطهما وهما كل من: "مصطفى" 36 سنة، وشقيقه "حسام" 32 سنة وبحوزتهما مبلغ مالي وأجهزة إلكترونية (هواتف محمولة- لاب توب) من حصيلة نشاطهما الآثم.

وأرشد المتهمان عن مكان إخفاء المسروقات وتصريف بعضها لدى عميل لهما بنطاق محافظة الجيزة، وتم إعادة 6 كيلوجرامات و600 جرام ذهبٍ.