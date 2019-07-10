11 مصابا في انقلاب ميكروباص بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.
تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم العياط إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة القسم.
كشفت المعاينة الأولية أنه في أثناء سير ميكروباص بطريق متاخم للزراعات، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها، وإصابة 11 من مستقليها.
وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بواسطة إسعاف الطريق، ودفعت مرور الجيزة بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث من نهر الطريق.
وتسبب الحادث في توقف حركة المرور للقادم من بني سويف اتجاه العياط والصف، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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