مصر | مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة في العياط

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لقى طفل مصرعه، دهسا أسفل عجلات سيارة كسح، بقرية البليدة، التابعة لمركز شرطة العياط، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من مستشفي العياط العام، بوصول ياسين.ر، 6 سنوات، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث تصادم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وتبين أنه حال لهو الطفل، تصادق مرور سيارة كسح، إصطدمت به ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، من القبض على سائق السيارة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.