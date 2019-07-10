مصر | إصابة 3 أشخاص في حادث مروع بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص في حادث مروع بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث مروع بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالقرب من منزل طريق حازم حسن، وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات إثر اصطدام سيارتين بسبب السرعة الزائدة، بالسيارتين الأخرين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجار نقلهم إلى المستشفي ورفع حطام الحادث، وأخطر مدير أمن الجيزة.