مصر | مباحث الجيزة تكشف مفاجآت في واقعة سرقة جواهرجي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث الجيزة تكشف مفاجآت في واقعة سرقة جواهرجي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل سرقة جواهرجي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز كرداسة، وتبين أن الجواهرجي من محافظة الإسكندرية، وكان يتواجد بمحافظة الجيزة، بعد شرائه مصوغات ذهبية من "الصاغة"، وحال عودته، إلى محافظته، اقترب وقت أذان المغرب، ما دفعه إلى النزول من سيارته، وتركها وبداخلها حوالي 7 كيلو ذهب قام بشرائهم، ثم توجه إلى أحد المطاعم بالطريق لتناول وجبة الإفطار، وعقب خروجه وجد زجاج سيارة مكسور وسرقة الحقيبة التي تحتوي على الذهب.

وأضافت التحريات أن الشقيقين المتهمين "مسجلين خطر"، وسبق إتهامهما في عدة قضايا سابقة، مشيرة إلى أن رجال مباحث الجيزة، نجحوا في إعادة الذهب المسروق كاملا، بعد بيعهما نصف كيلو لأحد أصحاب محلات المجوهرات.

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كان نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة 6 كيلو و600 جرام ذهب من جواهرجي، بطريق مصر \إسكندرية الصحراوي، وتبين أن شقيقين وراء ارتكاب السرقة وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أم الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من جواهرجي، بقيام مجهولين، بكسر زجاج سيارته، وسرقة 6 كيلو و600 جرام، ذهب، حال إفطاره بإحدي المطاعم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، شهر رمضان الماضي.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بعد التحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمكان الواقعة، توصلت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عاصم أبو الخيررئيس قطاع اكتوبر، إلى أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة، وإستخدما سيارة ملاكي ملكهما في السرقة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.