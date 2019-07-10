مصر | مباحث الجيزة تكشف ملابسات سرقة 6 كيلو ذهب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث الجيزة تكشف ملابسات سرقة 6 كيلو ذهب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة 6 كيلو و600 جرام ذهب من جواهرجي، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتبين أن شقيقين وراء ارتكاب السرقة وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من جواهرجي، بقيام مجهولين، بكسر زجاج سيارته، وسرقة 6 كيلو و600 جرام، ذهب، حال إفطاره بإحدي المطاعم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، شهر رمضان الماضي.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت التحريات إلى أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.