مصر | كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري إثر وقوع حادث تصادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري إثر وقوع حادث تصادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، إثر وقوع حادث مروع، وجار إزالة حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، وتوقف الحركة المرورية، وعلى الفور إنتقل رجال المرور، وتبين وقوع الحادث بين 6 سيارات، إثر إختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة فاكهة.

وجار رفع حطام الحادث، وسحب الكثافات، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.