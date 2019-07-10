مصر | القبض على المتهم بقتل مسجل وابنته وإشعال النار بهما داخل مسكنهما بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على المتهم بقتل مسجل وابنته وإشعال النار بهما داخل مسكنهما بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة بائع بطيخ ونجلته، داخل شقتهما بمنطقة حلوان، وتبين أن جار المجني عليهما وراء قتلهما، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارا، من المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، مفاده العثور على جثة لبائع بطيخ، في العقد الرابع من العمر، وابنته في عمر 10 سنوات، مقتولين وبهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد،

وكشفت التحريات أن المجني عليه يقيم مع ابنته بمفردهما بعد أن انفصل عن زوجته، لوجد خلافات بينهما، وأن الطفلة لا يوجد بجسدها أي إصابات ظاهرية، وأن المجني عليه سبق اتهامه في قضايا سرقة، وأنه مقيم بمنطقة المثلث، وله محل إقامة آخر، بمنطقة مصر القديمة، وكشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار ضرب بآلة حادة، بمنطقتي الرأس والصدر.

وبتشكيل فريق بحث تم التوصل إلى أن جار المجني عليهما وراء ارتكاب الجريمة، لوجود علاقة بينه وبين طليقة المجني عليه، وبإعداد عدة أكمنة تم ضبطه، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.