أخبار مصر | بحضور وزراء.. 'أخبار اليوم' تفتتح الصالة المدمجة الجديدة 'newsroom'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزراء.. 'أخبار اليوم' تفتتح الصالة المدمجة الجديدة 'newsroom' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت مؤسسة أخبار اليوم، الصالة المدمجة الجديدة (news room)، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة.

وعرض الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، آليات عمل صالة التحرير المدمجة بالمؤسسة، وقام بشرح تصميم صالة التحرير الجديدة كأحدث صالة تحرير ذكية مدمجة في الشرق الأوسط.

وشارك في حفل الافتتاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحمد جلال مدير عام المؤسسة، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم.

وكانت وقعت مؤسسة "أخبار اليوم" بروتوكولًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير البنية التكنولوجية والمحتوى الرقمي، وتقديم الدعم الفني لإدارة وتشغيل منظومة مركز البيانات.