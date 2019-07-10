أخبار مصر | وزارة الشباب والرياضة تتبني المبادرة الشبابية "مصر العظمى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تتبني المبادرة الشبابية "مصر العظمى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيان لوزارة الشباب والرياضة، احتضان المبادرة الشبابية "مصر العظمي"، مؤكدًا أنه تم التواصل مع صاحب المبادرة أحمد نجاح الشامي، وتم تبنيها وتنفيذها بتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتى ذلك فى إطار المبادرات الشبابية التي تحتضنها وزارة الشباب والرياضة وتنفذها، والتي من ضمنها مبادرة "شجع ونضف" والتى لاقت قبولًا واستحسانًا كبيرًا، خاصة بين أوساط الشباب، وحملة " كلين شورز " و" أنزل وشارك، ومبادرات "ريادة الأعمال ".

وأوضح البيان أن المبادرة بدأت بهدف زيادة الوعي لدى الشباب تحديدًا في الشأن الداخلي في مصر في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن القومي، مشيرًا إلى أن أعضاء المبادرة كانوا في متابعة مستمرة ومكثفة لأخبار المشاريع القومية، وفي زيارات ميدانية مستمرة للمشاريع لتوثيقها ونقل الصورة بتفاصيلها الي أوساط الشباب.

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وأشار البيان إلى توسع المبادرة وتكوين مجموعات شبابية أكبر تسهم في نقل واقع المشروعات، واستعراض النجاحات المتتالية في ملف الاقتصاد المصري.

ولفت البيان إلى أن المباردة حققت نجاحات بين الأوساط الشبابية والمجتمع المصري، مبينًا أن المبادرة تطورت إلى تنظيم ندوات تثقيفية، وصالونات ثقافية بمركز شباب الجزيرة بشكل دوري يتم فيها مناقشة قضايا تشغل بال الشباب بحضور أحد الشخصيات الملهمة الناجحة في المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة لم تكتف بالمجالات السابقة بل تطورت في إطلاق حملات لتنشيط السياحة، ومن بينها إعادة سياحة القصور بالقاهرة الكبرى، موضحًا أن المبادرة نفذت زيارات عديدة لكل القصور الأثرية بالقاهرة، وتم توثيق تلك الزيارات ونشرها.

لافتًا إلى أن المبادرة تطورت أيضًا في تكوين علاقات بشركاء لتنفيذ دورات تدريبية مجانية لتأهيل الشباب سياسيًا واقتصاديا، وفي مجال الأمن االقومي ومجال الإدارة، وكيفية إقامة المشاريع الصغيره والمتوسطة.