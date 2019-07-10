أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الإيفواري لبحث التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الإيفواري لبحث التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنظيرة الإيفواري باولين كلود دانو وزير الرياضة، لبحث التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشباب والرياضة بحضور أوجين ألو ألو سفير كوت ديفوار بالقاهرة.

تناول اللقاء سبل دعم العلاقات بين الجانبين المصري والإيفواري على صعيد التعاون الشبابي والرياضي، وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال المنشآت الرياضية والتي أبهرت العالم أجمع في بطولة افريقيا عقب إسناد مهمة التنظيم لها قبل انطلاق البطولة بـ 4 أشهر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دفع علاقات التعاون بين القاهرة وأبيدجان، مشيدا بعمق العلاقات التي تربط بين مصر وكوت ديفوار في شتى المجالات والتي وصلت إلى أحسن مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

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وأضاف صبحي أن رئاسة جمهورية مصر العربية للاتحاد الإفريقي أعطي دفعة قوية للعلاقات بين مصر وأقرانها الأفارقة، مشيراُ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التعاون بين الدولة المصرية والدول الأفريقية على المستوي الشبابي والرياضي.

وطالب وزير الرياضة الإيفواري بضرورة الاستفادة بما أنجزته مصر في أمم افريقيا الحالية في التجهيز والإعداد للبطولة ونظام حجز التذاكر، مشيرًا إلى ما حققته الدولة المصرية هو إعجاز أبهر العالم

وأعرب عن تقديره لتوجه القيادة السياسية المصرية نحو أفريقيا حاليا وكذلك الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية.