أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تفتتح ملتقى توظيف لطلبة وخريجي الهندسة والصيدلة ونظم المعلومات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تفتتح ملتقى توظيف لطلبة وخريجي الهندسة والصيدلة ونظم المعلومات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف الشباب بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للشباب من طلبة وخريجي كليات الهندسة والصيدلة ونظم المعلومات، والذى يستهدف توفير فرص عمل وتدريبات متخصصة لهم لمساعدتهم في الدخول لسوق العمل.

شهد فعاليات افتتاح الملتقى نانيس الناقوري مدير عام المشروعات بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد العزيزي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، منال جمال مدير إدارة المشروعات بالوزارة، واللواء طارق عطية مدير العلاقات العامة بالجامعة ومجموعة من عمداء الجامعة والأساتذة المتخصصين، إلى جانب مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجالات الهندسة والصيدلة ونظم المعلومات والتي تعرض مجموعة كبيرة من الوظائف المتاحة والتدريبات المتخصصة للشباب.

تضمن الملتقى تنظيم مجموعة من الندوات المتعلقة بسوق العمل وكيفية التقدم للوظائف المتاحة وندوات خاصة للطلاب المشاركين.

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وخلال كلمتها، تناولت نانيس الناقوري دور الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم التعليمية في مختلف المحافظات، وبعض أوجه التعاون مع الجامعات ومؤسسات الدولة في تنظيم ملتقيات التوظيف على مدار العام

واستعرضت مدير عام المشروعات بوزارة الشباب والرياضة أهداف الوزارة في المساهمة في القضاء على البطالة، ورفع مهارات الشباب المصري وتوفير كل سبل الدعم من دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات المطلوبة في سوق العمل.

وأشادت الجامعة بدور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم ملتقيات التوظيف، وحرصها على استمرار التعاون مع الوزارة في تنظيم ملتقى توظيف سنوي لشباب الجامعة لجميع الكليات الموجودة بها.