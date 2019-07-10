أخبار مصر | برلمانية: الموافقة على قانون التأمينات الاجتماعية إنجاز جديد لأصحاب المعاشات في عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الموافقة على قانون التأمينات الاجتماعية إنجاز جديد لأصحاب المعاشات في عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المُقدم من الحكومة الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات يعد انجاز جديد لأصحاب المعاشات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت شادية، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن البرلمان وضع العديد من الشروط والمعايير لحصول المُتعطلين على بدل بطالة وفقًا للقانون أبرزها أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة عام على الأقل، وكذلك ألا يكون استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل، بالإضافة إلى أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، ويحرم من بدل البطالة من ثبت عمله لحسابه الخاص أو هاجر خارج البلاد، وكذلك لا يحصل عليه أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وخاصة عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد، مُذكرة أن زيادة المعاشات بالإضافة إلى العلاوات جزء من الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة سنويًا لدعم المواطنين ضد زيادة الأسعار والتضخم.

كما أكدت عضو مجلس النواب، أن وزراء الحكومة اهتموا بملف الحماية الاجتماعية بناءًا على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طالب الحكومة بحل أزمة مديونيات التأمينات.