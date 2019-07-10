أخبار مصر | وزارة الشباب تنظم مبادرة لتنشيط السياحة في الوادي الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب تنظم مبادرة لتنشيط السياحة في الوادي الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة واتحاد الملاحة الرياضية المرحلة الثانية من المبادرة الشبابية "أكتشف مصر 2030" لتنشيط السياحة البيئية لفريق "إيجي كامب".

وتقام فعاليات المبادرة فى الهواء الطلق والمنشئات والميادين ذات الوجه الحضارى والطابع السياحى والتاريخى والثقافى بانحاء الجمهورية المختلفة ، كما تنبع روح الابهار والمرح والتنظيم الجيد والمظهر العام ذو الطابع الترويجى ، وتعدد الثقافات كفيلة بان تكون نقاط جذب من الطراز الاول للسياحة.

وتهدف المبادرة إلي تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، بهدف التنمية والترويج للمناطق الاثرية والطبيعية والمشاركة في الحملة القومية لنظافة وتجميل الشواطئ والعمل على الترويج للسياحة البيئية من خلال مجموعة من الأنشطة المستحدثة داخل المحميات الطبيعية والمناطق والمنشئات الاثرية .

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وشمل جدول الجولة التي انطلقت إلي الوادي الجديد رحلات سفاري إلي وادي الجمال ومصنع الغزل ومتحف الوادي وبحيرة المياه الكبريتية وقرية الياس وحديقة الحيوانات البرية ومصنع التمور.

فضلا عن زيارة عدد من الآثار والمعالم الفرعونية والإسلامية ومن بينها منطقة بلاط الإسلامية ومنطقة بلاط الفرعونية والقرية الآثرية.

وتستهدف المبادرة إلقاء الضوء علي المحميات الطبيعية والمنشئات السياحية داخل جمهورية مصر العربية من خلال استقطاب 2500 مشارك من (الطلبة والطالبات المصريين والاجانب بالمراحل الدراسية المختلفة) في رحلات منظمة ومن المتوقـع ، ان يصل عدد المشاهدين الي اكثر من 2000000 مشاهد .

وتهدف ادارة المبادرة الى تقديـم العديد من البرامج المستحدثـة ، والعمل على التوثيق والسويق الجيد على مواقع التواصل الاجتماعى ، مما تجعل مـن المناطـق السياحية البيئيئة مقصدا سياحيا عربيا وأجنبيا من خلال خطة لجذب السائحين الأجانب.