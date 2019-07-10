أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام الأكبر.. وحقيقة عودته من ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام الأكبر.. وحقيقة عودته من ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مازال في متابعته الدورية لإجراء الفحص الطبي بألمانيا وأنه بصحة جيدة .

وأوضح المحرصاوي في تصريحات له، أن شيخ الأزهر يتابع بصفة دورية الأعمال التي تتم داخل المشيخة والجامعة وأوصي بمتابعة حالة الطالب المصاب في الأقصر، وأن كافة الفعاليات كمؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية وحملة اطمئن على قلبك التي تهدف لتوقيع الكشف الطبي على الوافدين تتم وفقا لاهتماماته بالأشقاء الأفارقة.

وأضاف المحرصاوي أن مايثار عن عودة فضيلة الإمام من ألمانيا في وسائل الإعلام غير صحيح وأن فضيلته سيعود عقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.