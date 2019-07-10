أخبار مصر | مركز المعلومات بالوزراء يعقد برنامجاً تدريبياً في مجال "إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز المعلومات بالوزراء يعقد برنامجاً تدريبياً في مجال "إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة 7 – 10 يوليو الجاري برنامجً تدريبياً في مجال" إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر لطلاب جامعة بني سويف" تحت رعاية المهندس زياد عبد التواب - رئيس المركز ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، وبحضور رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر.

حيث انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية للسيد رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث، رحَّب خلالها بالمشاركين في ورشة العمل وأوضح التحديات المرتبطة بالقضايا المتعلقة بمخاطر الكوارث.

وتضمن التدريب العديد من الفعاليات والعروض التقديمية والتي كانت أبرزها المفاهيم الأساسية وأطر العمل الدولية في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث, والتجارب الدولية في الحدّ من مخاطر الكوارث, ودور المعلومات في مجال الحدّ من المخاطر.

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كما تم تقديم مجموعة كبيرة من مواد التوعية للطلاب حول كيفية التصرُّف في حالات الطوارئ, والإلمام وأرقام الطوارئ المختلفة, وقد تم قياس مدى معرفة الطلاب بأرقام الكوارث وكيفية تصرفهم في حالات الطوارئ قبل بداية التدريب وبعد إنتهاء فعاليته, وأوضحت النتائج وجود تطور كبير في المستوى المعرفي لديهم في هذا الشأن.

واختتمت فعاليات التدريب بتقديم سيناريو مكتبي على موقف افتراضي لحدوث سيول, وقام الطلاب باستعراض الإجراءات المطلوبة لمواجهة الحدث في مراحله الثلاث .

تأتي ورشة العمل في إطار جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر في رفع الوعي وبناء ثقافة الوقاية للحدّ من مخاطر الكوارث.