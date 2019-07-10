شكرا لقرائتكم خبر عن باحث اقتصادي: انخفاض التضخم في مصر يمهّد الطريق نحو تقليل الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محمد نجم، الباحث الاقتصادي، بتراجع التضخم في مصر لأدنى معدلاته منذ 3 سنوات، حيث ذكر أن تراجع معدل التضخم في حدّ ذاته يدل على تحسن الاقتصاد المصري، بعد أن كان يحدث هناك تجاوزات سعرية من قبل تجار الجملة والقطاعي ورفع الأسعار بعد خفض الدعم بشكل تدريجي، إلا أنه لم يحدث في الوقت الحالي.

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وقال «نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أن الأسعار في الأسواق حاليا في انخفاض مستمر، وإذا لم يكن هناك انخفاض فهناك استقرار، مؤكدًا ان تراجع التضخم يُحافظ على استقرار الأسعار والأوضاع الأمنية والمجتمعية.

وأشار إلى أن انخفاض التضخم في مصر يمهد الطريق نحو تقليل الفائدة، وبالتالي يتم تقليل الاقتراض من الخارج، مما يعود بالنفع على القطاع الخاص، الذي بدوره يزيد الاستثمار ويوفر فرص عمل للشباب، مؤكدًا أنه بشكل عام فإن خفض التضخم له نتائج اقتصادية هائلة على جميع المستويات.

من ناحية أخرى، ذكر أن المؤشرات الاقتصادية التركية متهورة ومرتبكة وبدأت بعزل محافظ البنك المركزي وهذا أثر على التأثير على الاقتصاد التركي، حيث إن تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته أمر خاطئ كون البنك المركزي مستقل، كما أن تداولات العملة التركية حاليا في وضع حرج.