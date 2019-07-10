شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: نقل مديري مستشفى جمصة والإدارة الصحية للعمل بمديرية الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأربعاء، نقل مدير مستشفى جمصه المركزي ومدير الإدارة الصحية، وإلحاقهما للعمل بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة وذلك بعد أيام من معاينة النيابة الإدارية للمستشفى واكتشافها وجود أجهزة غير مستخدمه وسوء في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين مما تسبب في ارتفاع نسبة الوفيات بالمنطقة وهو التقرير الذي انفردت «المصري اليوم» بنشره .

وشكّل المحافظ لجنة من مديرية الصحة لفحص المخالفات التي تم تضمينها تقرير النيابة الإدارية وأكد تقرير لجنة الفحص إلى خروج مدير الإدارة الصحية عن مقتضى الواجب الوظيفي والامتناع عن نقل جهاز التنفس الصناعي إلى مستشفى منية النصر المركزي ورفض تسليمه للجنة الاستلام مما تسبب في عدم الاستفادة منه، وعدم تنفيذ قرار التفتيش المالي والإداري وإدارة التدريب والمدارس بعودة مدرسة تمريض بمستشفى جمصه للبنات.

كما قرّر نقل مدير المستشفى بسبب الإهمال في الإشراف على أقسام المستشفى وعدم أداء مهامه الوظيفية على الوجه الأكمل، وعدم اتخاذ الإجراءات تجاه مخاطبة الإدارات الفنية بشأن تطوير المشرحة وعدم متابعة تنفيذ عقد توريد الوجبات الجاهزة للمستشفى.

وأمر المحافظ الدقهلية بندب من يلزم لتسيير الأعمال بالإدارة الصحية ومستشفى جمصه لحين الإعلان عن شغل الوظيفتين.

Advertisements

وكلف المحافظ مديرية الصحة بإعادة توزيع أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى جمصة المركزي، على إحدى مستشفيات المحافظة للإستفاده منها طبقا لحاجة العمل وسرعة إنهاء إجراءات الممارسة الخاصة بتوريد الأكسجين، وتكثيف الرقابة على الوجبات الغذائية للمستشفى وتوقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد .

وأكد محافظ الدقهلية، في تصريحات للمصري اليوم «على أنه قرر سرعة توريد ماكينات الغسيل الكلوي اللازمة للمستشفى، ومخاطبة الهيئة العامة للإسعاف لنقل سيارات الإسعاف الخاصة بها من فناء المستشفى، والتشديد على قيام مديرية الصحة برفع كفاءة المشرحة، وبسرعة الانتهاء من تجهيز مدرسة التمريض للبنات بجمصة لتبدأ العمل العام الدراسي المقبل وإزالة كافة المعوقات أمام بدء عملها.

وقال محافظ الدقهلية «إنه لا تهاون ولا تسامح في أية مخالفات صحية أو أية تجاوزات تمس حياة المواطنين أو تعرض صحتهم للخطر».

وكشف المحافظ عن عزمة تشكيل لجنة بالمحافظة لاختيار مديرى المستشفيات بعيدا عن مديرية الصحة وقال «سيتم الإعلان عن شغل وظيفة مدير مستشفى لجميع مستشفيات المحافظة من خلال لجنة بالمحافظة وسيتم وضع معايير جديدة للاختيار أهمها الكفاءة والخبرة بحيث يتم تغيير جميع القيادات بالمستشفيات خلال الفترة القادمة».

يذكر أن جمعية السلسول تقدمت بشكوى للنيابة الإدارية ببلقاس تشتكي من ورود أجهزة العناية المركزة من وزارة الصحة من فترة طويلة ولم يتم تركيبها وتم تركها بالمخازن وانفاق الملايين على تجهيز غرفة العناية رغم خزان أكسجين وشبكة غازات من أكثر من عامين.

وانتقل المستشار محمد الأدهم، وكيل النيابة الإدارية للمستشفى، واكتشف العديد من المخالفات أهمها وجود أجهزة مهملة بالمخازن ولم يتم تشغيلها والاستفادة منها وارتفاع نسبة الوفيات بالمنطقة بسبب تحويلهم إلى مستشفيات بعيدة لعدم وجود خدمة مناسبة بمستشفى جمصة، كما اكتشفت النيابة تجهيز وحدة كلي صناعي بالمستشفى ولم يتم استلام ماكينات الغسيل الكلوي حتى الأن وتم تحويل ثلاجة الدم إلى مستشفى المنصورة العام لعدم تشغيل بنك الدم داخل المستشفى، بالإضافة لتكديس المستشفى بالأطباء دون عمل حقيقي لهم حيث أجرى 16 طبيب نساء عملية ولادة واحدة خلال عامين بالإضافة لتكدس سيارات الإسعاف المعطلة بفناء المستشفى وغيرها من السلبيات التي دفعت المحافظ لتشكيل لجنة لفحص المخالفات وعمل تقرير لعرضه عليه شخصيا وانتهى لنقل مديرا المستشفى والإدارة الصحية.