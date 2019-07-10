شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للأجور»: 625 قرشًا الحد الأقصى للعلاوة الدورية قبل قانون الخدمة المدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن العلاوة الدورية قبل قانون الخدمة المدنية كان أقصى حد لها 6 جنيهات وربع، حيث إن العاملين في الدولة طالبوا لسنوات عديدة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل تطبيقه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN».

وأضاف «البدوي»، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه كان مطلبًا شعبيًا، وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادتها لـ 2000 جنيه مرة واحدة بزيادة 800 جنيه تُعد قفزة هائلة، حيث إن الحياة تطورت كثيرًا والأسعار أيضًا ارتفعت، ولكن لم يتوقع أحد أن يقوم السيسي بزيادة كل هذه النسبة.

وتابع :«ده جزء من العدالة الاجتماعية، عشان الناس تعرف تودي ولادها مدارس، والإنسان يقدر يعيش عيشه مرتاحة شوية، ويكون فيه حالة من الارتياح النفسي والذهني، والعاملين في الدولة يقدروا يشموا نفسهم ويعيشوا وسط الناس اللي بتاخد أعلى منهم».