شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للأجور»: 625 قرشًا الحد الأقصى للعلاوة الدورية قبل قانون الخدمة المدنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن العلاوة الدورية قبل قانون الخدمة المدنية كان أقصى حد لها 6 جنيهات وربع، حيث إن العاملين في الدولة طالبوا لسنوات عديدة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل تطبيقه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN».
وأضاف «البدوي»، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه كان مطلبًا شعبيًا، وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادتها لـ 2000 جنيه مرة واحدة بزيادة 800 جنيه تُعد قفزة هائلة، حيث إن الحياة تطورت كثيرًا والأسعار أيضًا ارتفعت، ولكن لم يتوقع أحد أن يقوم السيسي بزيادة كل هذه النسبة.
وتابع :«ده جزء من العدالة الاجتماعية، عشان الناس تعرف تودي ولادها مدارس، والإنسان يقدر يعيش عيشه مرتاحة شوية، ويكون فيه حالة من الارتياح النفسي والذهني، والعاملين في الدولة يقدروا يشموا نفسهم ويعيشوا وسط الناس اللي بتاخد أعلى منهم».
كانت هذه تفاصيل خبر «القومي للأجور»: 625 قرشًا الحد الأقصى للعلاوة الدورية قبل قانون الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.