شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تعاون لإنشاء سوق نصف جملة للملابس بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، توقيع مذكرة تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة السحاب للاستثمار العقاري.

ووقع المذكرة -بحسب بيان الأربعاء- إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومازن حسن عبده، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون المالية والإدارية، وفؤاد حدرج، رئيس مجلس إدارة شركة السحاب للاستثمار العقاري؛ وذلك لإنشاء سوق نصف جملة للملابس بمدينة العبور باستثمارات ٣٠٠ مليون دولار.

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وأوضح إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المشروع سيقام على مساحة ١٠٠ فدان ويشمل إقامة ١٠٠٠ محل لأصحاب محلات الملابس بمساحة ٢٠٠ متر للمحل الواحد وسيتم توجيه ٨٠٪ من المعروض للتصدير و٢٠٪ للسوق المحلية.

أضاف عشماوي أن الهدف من إنشاء السوق هو جذب عملاء أجانب من الشريحة التي تستهدف شراء كميات غير قليلة من البضائع بدلا من التوجه إلى الصين وتركيا وغيرها من الدول.

من جانبه، قال فؤاد حدرج رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع يتم تمويله من خلال مستثمرين إماراتيين وسعوديين ومصريين أيضا ومن المستهدف الإنتهاء منه خلال أربع سنوات.

وأضاف "حدرج" أن السوق سيشمله أيضا مدرسة «فاشون ديزاين» ومبني إداري وفندقي لخدمة الوافدين وسيوفر المشروع نحو ٢٠٠ ألف فرصة عمل.