شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرسيك العالمية» تبحث مع الموانئ البرية الاستحواذ على ميناء العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، مع شركة «A.P.Moller Capital» الزراع الاقتصادي لشركة مارسك العالمية حيث تناول الاجتماع مدى إمكانية إن تتقدم الشركة بعرض على استحواذها على ميناء العاشر من رمضان الجاف لخدمة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخدمة المجتمع الصناعي في كل من العاشر من رمضان وبدر والعين السخنة ومدن القناة حيـث من المقرر تنفيذ الميناء على مساحة 100 فدان بالإضافة إلى 150 فدان منطقة لوجستية تخدم الميناء.

وخلال الاجتماع رحّب اسماعيل بوفد "آي بي مولر ميرسيك"، حيث عرض رؤية وزارة النقل متمثلة في هيئة الموانيء البرية والجافة وتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بتنفيذ مشروعات الموانيء الجافة على مستوي الجمهورية.