شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل جسورا وكبارٍي عشوائية مقامة على ضفاف النيل في الصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز حماية النيل والأجهزة الأمنية، الأربعاء، أعمال إزالة التعديات المقامة على ضفتى النيل بقرية الودى بمحيط المنطقة الاستثمارية بمركز ومدينة الصف، التي تعيق وصول المراكب والسفن للمشروعات المقامة بالمنطقة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في التعدى على حرم نهر النيل مؤكداً على ضرورة التنسيق مع مديرية الامن وأجهزة الرى ومركز ومدينة الصف بإزالة كافة التعديات المقامة على ضفاف نهر النيل وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتابع أن جهاز حماية النيل قد أصدر 221 قرار إزالة للعقارات والمخالفات والاسوار المقامة بالمخالفة.

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لافتاً إلى أن المخالفين قاموا ببناء عقارات ومبانى وأسوار مخالفة بالاضافة إلى جسور عشوائية تربط بين البر الغربى والبر الشرقى للنهر في تعدى واضح على حرم نهر النيل وقد قام جهاز حماية النيل بتحرير محاضر ضد هذه المخالفات.

وشهد موقع الإزالة تواجدا أمنيا مكثف بقيادة اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومشاركة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة ومسئولى جهاز حماية النيل.

من جانبه، أشار خيرى مرسي رئيس مركز ومدينة الصف أنه بناء على توجيهات المحافظ فقد تم إزالة 2 جسر حتى الان بمعدات المركز وجهاز حماية النيل وجارى المتابعة لإزالة كافة التعديات المقامة عقب تدبير البدائل المناسبة للمقيمين بالمنطقة.