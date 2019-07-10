شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى إنشاء كوبرى للمشاة بشارع جوزيف تيتو بالنزهة للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء فى تنفيذ كوبرى مشاة بشارع جوزيف تيتو للحد من حوادث الطرق التى تحدث لسكان المنطقة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه جارى التنفيذ تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة وبتبرع من أحد البنوك، وتم التعاقد مع الإنتاج الحربى للتنفيذ.

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وفى السياق أكد صابر، أنه جارى استئناف أعمال التطوير بمركز شباب الهايكستب والمنطقة المحيطة بورش المترو الجديدة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.