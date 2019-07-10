شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق فى المجموع على قانون التأمينات.. ويؤكد: الموافقة النهائية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة، حيث استغرقت مناقشة مواد المشروع البالغة 170 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار(7 مواد) نحو ثلاث جلسات.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، مضيفًا أنه سوف يستغل علاقاته الخاصة ويطلب من مجلس الدولة عقد جلسة مسائية لمناقشة مشروع القانون، والانتهاء منه.

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وأكد أنه ستتم الموافقة النهائية على مشروع القانون غدًا، موضحًا أن جلسة الغد هى الجلسة النهائية لدور الانعقاد الحالى.