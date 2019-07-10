شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يفتتح أول وحدة للسكتة الدماغية والحضانات بشرق الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، الأربعاء، وحدة السكتة الدماغية التي تعد الأولى من نوعها في شرق الجمهورية «منطقه إقليم القناة وسيناء» بقوه خمسة أسرة، كما افتتح رئيس الجامعة وحدة الحضانات بسعة ٢١ حضانة، وذلك بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها.

وأعلن الدكتور طارق راشد رحمي، أن الوحدات جاهزه لإستقبال الحالات بدءاً من الغد، مؤكداً استمرار خطه تطوير الأقسام والتي بدأت بتطوير قسم الرمد بسعه ١٢ سرير وتستمر حتى تغطى جميع الاقسام الداخلية للمستشفى الجامعي في خطة ممنهجة ومجدولة زمنيا.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جارٍ العمل في تطوير العمليات الكبري بنظام الكبسولة،وقريباً سيتم الإفتتاح النهائى للعنايه المركزه بعد رفع عدد الاسره لتصبح بطاقه ٣٦ سرير.

وقام الدكتور طارق راشد بزيارة لوحدة الأورام ووحدة العلاج الاشعاعى وذلك للنظر في شكاوى المرضى وشدد على جميع العاملين بالوحدة على حسن معاملة المرضى والتعاون معهم وتلبية احتياجاتهم.

رافق رئيس الجامعة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور هاني الدمياطي الأستاذ بكليه الطب ورجل الأعمال يوسف سهمود والدكتور سيد فياض نائب مدير عام المستشفيات والدكتور نادر النمر نائب مدير عام المستشفيات والدكتورة مروة عرابى مدير المستشفى الجامعى والدكتورة سوزان سمير رئيس قسم الأطفال.