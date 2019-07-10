شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تنظم 55 أمسية دينية لمواجهة الغش واحتكار التجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أوقاف الاسكندرية ممثلة في 11 ادارة على مستوى المحافظة 55 أمسية ثقافية دينية مساء أمس متزامنة في عدد من المساجد الواقعة في نطاق كل ادارة وذل بعنوان «تحري الحلال سبب قبول العبادة وسعادة الحياة» .

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وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الاسكندرية أن اختيار عنوان الامسيات الدينية يأتى اتساقاً مع الخطة الدعوية الموضوعة من قبل المديرية بالأسكندرية مشيرا إلى أن الامسيات الـ55 تم تنظيمها بتوجيه من الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة وباشراف الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية .

وقال الشيخ حاتم ابو بكر عبدالكريم سالم مدير عام أوقاف شرق الاسكندرية الجديد أن الامسيات الدينية تهدف إلى غرس قيم تحري الحلال لدى جماهير الأمة كشرط لقبول العبادة واستجابة الدعاء كما تهدف إلى مواجهة كل أشكال الغش والاحتكار واستغلال حاجة الناس والمتاجرة بأقواتهم من قبل التجار الجشعين وحماية المال العام والخاص كمقصد من مقاصد الشرع الحنيف .

وفى سياق متصل وفي إطار احتفال المديرية بمولد العارف بالله قطب الأسكندرية سيدي أبوالعباس المرسي وبحضور الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة والشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة تم قراءة بردة الإمام البوصيري في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من القَصائد الشَّهيرة في المَديح النبويِّ كتبها محمد بن سعيد البوصيري في القرن السابع الهجري الموافق القرن الحادي عشر الميلادي وقد أجمع معظم الباحثين على أن هذه القصيدة من أفضل وأعجب قصائد المديح النبوي إن لم تكن أفضلها.