شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية»: لا صحة لتلوث مياه تل بني تميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، العضو المنتدب، عن مطابقة مياه قرية تل بني تميم بشبين القناطر المواصفات القياسية وذلك فور تلقي الشركة بلاغا عن وجود شكوى تلوث للمياه، مشيرا إلى أنه يتم تغذية القرية بأكملها من محطة مياه شبين القناطر المرشحة.

وأهاب «مجاهد» في بيان، الأربعاء، بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي.

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كانت قد دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بفريقين من الطب الوقائى بمديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى قرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بعد انتشار معلومات عن ظهور حالات من حمي التيفود بين عدد من الأهالي واعداد تقرير واف حول حقيقة الأمر من عدمه.

ووجّهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، المعمل المتنقل لرفع عينات من القرية ولجنة لعمل تحاليل للمياه بالمنازل والمحال التجارية.

فيما أعلنت مديرية الصحة في القليوبية تشكيل فريق طبي من المديرية وإدارة صحة شبين القناطر تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة توجه إلى القرية سالفة الذكر بعد انتشار أخبار عن تفشي حمى التيفود بالقرية وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين ورصد وجود المرض من عدمه وناشدت المديرية المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى للفحص إذا ما ظهرت عليهم أعراض مرضية.