شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توريد 264 ألف طن قمح للشون والصوامع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 264 ألف طن من القمح للشون والصوامع في نطاق المحافظة، بما يعادل مليونًا و758 ألف أردب.

وأشار المحافظ إلى انتهاء حصاد جميع مساحات الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة والتى تبلغ 355 ألفا و659 فدانًا، مع استمرار أعمال التوريد للشون والصوامع بالمحافظة.

وشدّد «المحافظ» على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل جميع الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.