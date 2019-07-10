شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارًا من 2040.. القوى العاملة بالنواب تقرّ رفع سن المعاش لـ65 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وتضمنت المادة توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، كما تضمنت رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي بدءًا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، وتتم زيادة سنة خلال كل عامين.

وتنص مادة (41) على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون 65 اعتبارًا من أول يوليو 2040».