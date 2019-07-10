شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على «التأمينات والمعاشات» في مجموعه ويرسله لمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية، الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته حيث لم يسبق عرضه على مجلس الدولة إعمالا بنص المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس عقب الموافقة: «لو طلبت الحكومة إدخال أي تعديلات أخرى على مشروع القانون سيرحّل إلى دور الانعقاد المقبل، وأعتقد ما كان يجب أن يُنظر في هذا التوقيت، لكن مع ذلك هبعته مجلس الدولة واستغل علاقتي الطيبة مع مجلس الدولة، وأتمنى أن يعقدوا جلسة مساء اليوم، عايز أنتهي الغد وتكون الغد هي الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الرابع».

وأضاف: «الحكومة وضعتنا في موقف حرج وقبل كدة نبهت بخصوص مشروعات القوانين الخطيرة مثل هذه في النهاية لدور الانعقاد، سأرسل نسخة إلكترونية وورقية للحكومة من الدستور«.