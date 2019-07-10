شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة: التجهيز لتسليم دفعة جديدة من شقق دار مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم دفعه جديدة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل كود ١١١ بإجمالى 336 وحدة سكنية وذلك إعتباراً من يوم الاحد الموافق 2019/8/4.

وبشان أسلوب استلام الوحدة السكنية؛ أوضح المهندس عادل النجار انه على العميل التوجه لبنك الاسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بعد ذلك لجهاز التجمع الأول بخطاب البنك (لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول) وذلك لتسجيل البيانات على الشبكه واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.